ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ ФОНДА «АТР АЭС»

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Премьер-министр Владимир Делба выступил с приветственным словом на расширенном заседании Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» в Сухуме.

сердечно приветствую организаторов и участников расширенного заседания Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Уверены, что наша совместная работа будет весьма плодотворной.

Фонд «АТР АЭС» – это действенный механизм сотрудничества, позволяющий воплощать в жизнь масштабные проекты и программы, направленные на социально-экономическое развитие территорий и повышение качества жизни граждан.

Кроме того, этот уникальный формат в нашем случае служит мостом для «народной дипломатии», эффективной площадкой плодотворного обмена опытом между городами и регионами стран-партнеров Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».

С удовлетворением хочу отметить долголетнее сотрудничество и взаимовыгодное партнерство Фонда «АТР АЭС» с Республикой Абхазия. Очень важно, что особое внимание в рамках этого партнерства уделяется будущему поколению – развитию способностей и раскрытию потенциала детей и молодежи.

К примеру, в нашей стране, благодаря поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС» успешно функционируют 5 Атомклассов, созданных по программе «Школа Росатома» в Сухуме, Пицунде, Ткуарчале и селе Тамшь Очамчырского района.

Это – инвестиции в будущее.

К тому же, Фонд «АТР АЭС» в рамках программы «Территория культуры Росатом» в Абхазии реализуются три международных детских творческих проекта, предоставляющим юным талантам возможность раскрыть свой потенциал.

Мы придаем важное значение нашему взаимодействию, видя в нём большие перспективы, и стремимся к расширению форматов партнёрства.

Для достижения этих целей уже заключены соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив, а также между городами Пицунда и Курчатов.

В развитие двустороннего сотрудничества в рамках нашего заседания будет подписано соглашение о реализации дорожной карты сотрудничества Благотворительного фонда и «АТР АЭС» на 2025-2026 годы, открывающей новые горизонты для совместных проектов.

Готовы к подписанию и соглашения о развитии побратимских связей между абхазскими и российскими городами Новый Афон и Сосновоборск, Гагрским районом и Нововоронежом.

Эти решения знаменуют новый этап в развитии партнерства и демонстрируют нашу нацеленность на еще большее сближение культур и укрепление добрососедских отношений.

Программа расширенного заседания насыщена. Она предполагает обсуждение и выработку направлений развития сотрудничества в различных областях – культурного обмена и образовательных инициатив, реализации конкурса научно-технического творчества детей и молодежи, взаимодействие в других сферах.

С учетом того принципиально важного обстоятельства, что абхазо-российское стратегическое партнерство и политика союзничества вышли на новый этап, а определение приоритетов развития, выработка программ и проектов, их реализация проходят под патронажем президента Республики Абхазия Бадры Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, мы уверены – поставленные задачи будут решены, а цели – достигнуты.

Со своей стороны подчеркиваю, что Правительство Республики Абхазия выступает не только в качестве содействующей стороны, а прямым участником реализации достигнутых соглашений и принятых проектов. Готовы к совместной работе и всегда открыты новым идеям, направленным на углубление двусторонних отношений.

Желаю участникам расширенного заседания Фонда плодотворной работы».