ГАГРСКИЙ РАЙОН И НОВОВОРОНЕЖ СТАЛИ ПОБРАТИМАМИ

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках расширенного заседания фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» концерна Росэнергоатом, который проходит в г. Сухум, состоялось подписание меморандума об установлении побратимских связей между Гагрским районом и городом Нововоронеж.