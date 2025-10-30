 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ГАГРСКИЙ РАЙОН И НОВОВОРОНЕЖ СТАЛИ ПОБРАТИМАМИ

Новости Четверг, 30 октября 2025 16:12
ГАГРСКИЙ РАЙОН И НОВОВОРОНЕЖ СТАЛИ ПОБРАТИМАМИ

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках расширенного заседания фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» концерна Росэнергоатом, который проходит в г. Сухум, состоялось подписание меморандума об установлении побратимских связей между Гагрским районом и городом Нововоронеж.

Меморандум подписали глава Гагрского района Юрий Хагуш и глава Нововоронежа Роман Ефименко.

Также в ходе заседания заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава наградил главу Гагрского района Хагуш Юрия Львовича медалью «80 лет атомной отрасли России» за вклад в развитие российско-абхазских отношений в данной сфере.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 октября 2025 16:16

