СТУДЕНТЫ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. Хочешь стать частью масштабного события, объединяющего активную и инициативную молодежь? Всероссийский студенческий форум открывает свои двери – и именно ты можешь стать его участником!
Для студентов из Абхазии подготовлена специальная инструкция по подаче заявки. Не упусти свой шанс проявить себя, представить свои идеи и внести вклад в развитие студенческого сообщества.
Как принять участие:
1. Зарегистрируйся на официальной платформе форума (https://tvoyhod.online/auth/signin?returnUrl=/lk/contest/list/49)
2. Подготовь эссе, в котором расскажи о своих инициативах, взгляде на развитие студенчества и собственной мотивации.
3. Запиши короткое видео-презентацию о себе и своих проектах.
Срок подачи заявок – до 10 ноября.
Не откладывай – возможно, именно твой голос станет важной частью будущих студенческих инициатив!