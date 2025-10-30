СТУДЕНТЫ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. Хочешь стать частью масштабного события, объединяющего активную и инициативную молодежь? Всероссийский студенческий форум открывает свои двери – и именно ты можешь стать его участником!

Для студентов из Абхазии подготовлена специальная инструкция по подаче заявки. Не упусти свой шанс проявить себя, представить свои идеи и внести вклад в развитие студенческого сообщества.