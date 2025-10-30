 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РОССИЯ ПОМОЖЕТ АБХАЗИИ В ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Новости Четверг, 30 октября 2025 16:22
Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазские предприниматели в будущем 2026 году получат полмиллиарда рублей по программе поддержки предпринимательства, разработанной властями совместно с Минэкономразвития России.

«Мы предусматриваем собственные средства в объеме порядка 250 млн рублей, и, полагаю, что часть средств российской финансовой помощи будет соизмерима примерно в той же пропорции», – сообщил министр финансов Саид Губаз.

Также в рамках республиканского бюджета на 2026 год в Абхазии будут реализованы 14 ведомственных государственных программ общей стоимостью около 1,4 млрд рублей, добавил министр.

Программа развития малого и среднего предпринимательства на текущий 2025 год была разработана совместно с Минэкономразвития России, ее общий бюджет составил 326 млн рублей, 126 из которых выделила Россия.

Программа работает в Абхазии с 2022 года.

