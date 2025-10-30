ПЕДАГОГАМ ИЗ АБХАЗИИ ВРУЧИЛИ БИЛЕТЫ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ В МОСКВЕ

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. На заседании фонда «АТР АЭС» в Кабмине Абхазии директор Тамышской средней школы им. Д.И. Гулиа Закария Эмма и директор школы №2 им. Ю.И. Воронова г. Ткуарчал Бэла Пилия получили специальные подарки – по 5 билетов на ледовое шоу Татьяны Навки в Москве для себя и своих учеников.