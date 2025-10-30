 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПЕДАГОГАМ ИЗ АБХАЗИИ ВРУЧИЛИ БИЛЕТЫ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ В МОСКВЕ

Четверг, 30 октября 2025 17:53
ПЕДАГОГАМ ИЗ АБХАЗИИ ВРУЧИЛИ БИЛЕТЫ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ В МОСКВЕ

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. На заседании фонда «АТР АЭС» в Кабмине Абхазии директор Тамышской средней школы им. Д.И. Гулиа Закария Эмма и директор школы №2 им. Ю.И. Воронова г. Ткуарчал Бэла Пилия получили специальные подарки – по 5 билетов на ледовое шоу Татьяны Навки в Москве для себя и своих учеников.

Подарки вручил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям Концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

