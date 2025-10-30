В СУХУМЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НАУКИ АБХАЗИИ

«В Абхазии ещё с советских времён работают сильные исследовательские институты, где трудились выдающиеся учёные. Их профессионализм и преданность делу служат примером для новых поколений. Наука всегда была основой развития государства и гарантом его суверенитета. Сегодня научные коллективы активно работают над сохранением и изучением языка, истории, культуры и экономики страны. В День науки выражаю благодарность всем учёным за их труд и открытия, которые являются залогом благополучия Абхазии», – говорится в поздравлении президента.

В своем поздравлении деятелям науки премьер-министр отметил: «Благодаря вашим исследованиям, инновационным разработкам и научным достижениям мы имеем возможность двигаться вперед, решать сложные задачи, планировать будущее. Ваши усилия помогают расширять границы нашего понимания мира, знать свою историю, находить ответы на важные вопросы, искать новые пути решения существующих проблем. Перед научным сообществом Абхазии стоят серьезные задачи – восполнить существующие пробелы в некоторых исторических эпохах развития государства, разработать национальные учебники по многим дисциплинам, современные методики изучения государственного языка и его популяризация. Немаловажны ваши исследования в области национальной экономики и других жизненно важных сферах».