 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НАУКИ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 30 октября 2025 18:36
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НАУКИ АБХАЗИИ

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба и вице-премьер Джансух Нанба приняли участие в торжественном заседании, посвященном Дню науки Абхазии.

Джансух Нанба зачитал приветственный адрес от имени президента Абхазии Бадры Гунба.

«В Абхазии ещё с советских времён работают сильные исследовательские институты, где трудились выдающиеся учёные. Их профессионализм и преданность делу служат примером для новых поколений. Наука всегда была основой развития государства и гарантом его суверенитета. Сегодня научные коллективы активно работают над сохранением и изучением языка, истории, культуры и экономики страны. В День науки выражаю благодарность всем учёным за их труд и открытия, которые являются залогом благополучия Абхазии», – говорится в поздравлении президента.

В своем поздравлении деятелям науки премьер-министр отметил: «Благодаря вашим исследованиям, инновационным разработкам и научным достижениям мы имеем возможность двигаться вперед, решать сложные задачи, планировать будущее. Ваши усилия помогают расширять границы нашего понимания мира, знать свою историю, находить ответы на важные вопросы, искать новые пути решения существующих проблем. Перед научным сообществом Абхазии стоят серьезные задачи – восполнить существующие пробелы в некоторых исторических эпохах развития государства, разработать национальные учебники по многим дисциплинам, современные методики изучения государственного языка и его популяризация. Немаловажны ваши исследования в области национальной экономики и других жизненно важных сферах».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 30 октября 2025 18:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕДАГОГАМ ИЗ АБХАЗИИ ВРУЧИЛИ БИЛЕТЫ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ В МОСКВЕ В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОЙДУТ ДВА МАСТЕР-КЛАССА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.