В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОЙДУТ ДВА МАСТЕР-КЛАССА

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Продолжается экопроект по развитию побратимских связей и формированию комфортной городской среды. В рамках подготовки к открытию сквера в Новом районе Сухума 31 октября в 12:00 пройдут два мастер-класса:

«Малые архитектурные формы в городской среде».

Место: Сквер в Новом районе, г. Сухум, в 12:00

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Присоединяйтесь к созданию комфортного и зелёного пространства!

Организаторы мероприятия: Администрация г. Сухум и АНО «Агентство по сохранению и развитию городской среды», г. Нижний Новгород.