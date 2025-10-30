 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОЙДУТ ДВА МАСТЕР-КЛАССА

Новости Четверг, 30 октября 2025 18:39
Оцените материал
(0 голосов)
В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОЙДУТ ДВА МАСТЕР-КЛАССА

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. Продолжается экопроект по развитию побратимских связей и формированию комфортной городской среды. В рамках подготовки к открытию сквера в Новом районе Сухума 31 октября в 12:00 пройдут два мастер-класса:

«Зелёные стандарты на посадочные материалы»;

«Малые архитектурные формы в городской среде».

Место: Сквер в Новом районе, г. Сухум, в 12:00

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Присоединяйтесь к созданию комфортного и зелёного пространства!

Организаторы мероприятия: Администрация г. Сухум и АНО «Агентство по сохранению и развитию городской среды», г. Нижний Новгород.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 30 октября 2025 18:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НАУКИ АБХАЗИИ В СУХУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ФОНДА «АТР АЭС» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.