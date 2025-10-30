В СУХУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ФОНДА «АТР АЭС»

«Фонд «АТР АЭС» – это действенный механизм сотрудничества, позволяющий воплощать в жизнь масштабные проекты и программы, направленные на социально-экономическое развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Кроме того, этот уникальный формат в нашем случае служит мостом для «народной дипломатии», эффективной площадкой плодотворного обмена опытом между городами и регионами стран-партнеров Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом». С удовлетворением хочу отметить долголетнее сотрудничество и взаимовыгодное партнерство Фонда «АТР АЭС» с Республикой Абхазия. Очень важно, что особое внимание в рамках этого партнерства уделяется будущему поколению – развитию способностей и раскрытию потенциала детей и молодежи. К примеру, в нашей стране, благодаря поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС» успешно функционируют 5 Атомклассов, созданных по программе «Школа Росатома» в Сухуме, Пицунде, Ткуарчале и селе Тамшь Очамчырского района. Это – инвестиции в будущее», – отметил премьер-министр Абхазии.

Владимир Делба подчеркнул стратегическую важность дальнейшего взаимодействия: «Фонд – действенный механизм сотрудничества, позволяющий воплощать в жизнь масштабные проекты и программы, направленные на социальное и экономическое развитие территорий и повышение качества жизни».

Генеральный директор по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава подтвердил, что деятельность компании направлена на укрепление интересов России и развитие сотрудничества с дружественными странами, особо отметив Абхазию как ключевого партнёра, который «всегда был в первых рядах».

«Абхазия внесла огромный вклад в ускорение создания того самого оружия, которое и на сегодняшний день позволяет нам чувствовать себя уверенно и в безопасности», – заявил он, подчеркивая стратегическое значение сотрудничества.

Председатель Фонда «АТР АЭС» Андрей Захарцев подчеркнул, что, несмотря на приоритет сложнейших технических задач, работа с подрастающим поколением в сферах образования, культуры и спорта является не менее важной для атомной отрасли. Он отметил, что для обеспечения эффективной эксплуатации атомных блоков на протяжении их 100-летнего жизненного цикла необходимы компетентные кадры.

Особое значение придаётся социальному сотрудничеству с «Росатомом» и Фондом «АТР АЭС». Под их эгидой в Абхазии реализуются культурные программы, включая фестивали, реставрацию памятников и проведение арт-кампов для обмена опытом с российскими коллегами.

По мнению министра культуры Даура Кове, развитие культурных проектов – это инвестиции в будущее, сохранение исторической памяти и укрепление национальной идентичности.

В рамках заседания состоялась церемония награждения медалью «80 лет атомной отрасли России» за вклад в развитие российско-абхазских отношений в данной сфере. Медали получили премьер-министр Владимир Делба, министр культуры Даур Кове, директор СФТИ Анатолий Марколия, ректор АГУ Алеко Гварамия, глава администрации города Гагра Юрий Хагуш.

В рамках заседания Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциации территорий расположения атомных электростанций» в Сухуме состоялось подписание документов о сотрудничестве и побратимских связях.

Дорожную карту сотрудничества между Фондом «АТР АЭС» и Благотворительным фондом развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив подписали председатель Фондом «АТР АЭС» Андрей Захарцев и министр культуры Абхазии Даур Кове.

Соглашение об установлении дружественных отношений между городами Новый Афон и Сосновоборск подписали Темур Отырба и Михаил Воронков.

Меморандум об установлении побратимских связей между Гагрским районом и городским округом Нововоронеж подписали глава Администрации района Юрий Хагуш и временно исполняющий полномочия главы Нововоронежа Роман Ефименко.