Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Полмиллиарда рублей потратят в Абхазии на поддержку предпринимательской активности: акцент на МСП и создании новых рабочих мест. Программа на 2026 год сформирована совместно с Минэкономразвития РФ. Российская помощь составит порядка 250 миллионов рублей, сообщил министр финансов Абхазии Саид Губаз.

Мы видим, что по сравнению с текущим годом поддержка России увеличилась вдвое: на 2025 год средства российской помощи составили 126 млн ₽.

Для участников предусмотрены субсидии на оборудование и понятная схема выплат.

Параллельно в бюджете-2026 заложены 14 ведомственных программ (здравоохранение, сельское хозяйство, финансы и др.) на сумму около 1,4 млрд ₽.

Читая подобные новости, понимаешь, что поддержка Абхазии со стороны России идёт практически «по всем фронтам»: от молодежной политики и туризма, до предпринимательства и энергетики. От поддержки инфраструктуры, до обеспечения финансовой безопасности.

Сферы для взаимодействия расширяются с каждым месяцем, открывая для наших молодых людей новые возможности, создавая социальные лифты: ведь с ростом деловой, управленческой, научной активности, растет и потребность в новых кадрах, что создаёт реальные механизмы для личностного роста и самореализации.

Впереди ещё многое предстоит сделать, но любой длинный путь начинается с первого шага, а он уже сделан.