ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА РОССИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В АБХАЗИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ

Новости Четверг, 30 октября 2025 23:13
ПОДДЕРЖКА РОССИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В АБХАЗИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ

Сухум. 30 октября 2025. Абхазия-Информ. Полмиллиарда рублей потратят в Абхазии на поддержку предпринимательской активности: акцент на МСП и создании новых рабочих мест. Программа на 2026 год сформирована совместно с Минэкономразвития РФ. Российская помощь составит порядка 250 миллионов рублей, сообщил министр финансов Абхазии Саид Губаз.

Мы видим, что по сравнению с текущим годом поддержка России увеличилась вдвое: на 2025 год средства российской помощи составили 126 млн ₽.

Для участников предусмотрены субсидии на оборудование и понятная схема выплат.

Параллельно в бюджете-2026 заложены 14 ведомственных программ (здравоохранение, сельское хозяйство, финансы и др.) на сумму около 1,4 млрд ₽.

Читая подобные новости, понимаешь, что поддержка Абхазии со стороны России идёт практически «по всем фронтам»: от молодежной политики и туризма, до предпринимательства и энергетики. От поддержки инфраструктуры, до обеспечения финансовой безопасности.

Сферы для взаимодействия расширяются с каждым месяцем, открывая для наших молодых людей новые возможности, создавая социальные лифты: ведь с ростом деловой, управленческой, научной активности, растет и потребность в новых кадрах, что создаёт реальные механизмы для личностного роста и самореализации.

Впереди ещё многое предстоит сделать, но любой длинный путь начинается с первого шага, а он уже сделан.

