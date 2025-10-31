СГБ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ОСКВЕРНЕНИЯ ПАСПОРТА И ГЕРБА АБХАЗИИ

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Инфор м. 30.10.2025 г, в телеграмм-канале была осуществлена публикация в форме видеосюжета бывшего жителя и гражданина Абхазии, Хасая Ахры Георгиевича, 2008 г.р., со слов матери проживающего в настоящее время во Франции.

В данном видеосюжете Хасая А.Г, умышленно и демонстративно поджигает паспорт гражданина РА, осуществляет действия, направленные на надругательство Государственного герба Республики Абхазия.

Службой Государственной Безопасности проведена профилактическая беседа с его матерью Бжалава Маквалой Михайловной, которая осудила действия сына и выразила сожаление по данному инциденту .

Следственным отделом СГБ в отношении Хасая А.Г, возбуждено уголовное деле по признаком преступлений предусмотренной ч.1 ст. 328 УК РА и ст. 334 УК РА, уничтожение, повреждение официального документа и надругательства над Государственным гербом Республики Абхазия .