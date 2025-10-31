 

В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ СОЗДАЁТСЯ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Новости Пятница, 31 октября 2025 13:56
В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ СОЗДАЁТСЯ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. Команда Абхазии совместно с Командой Президента реализует проект по развитию круглогодичного туризма в Восточной Абхазии. Новый «Маршрут здоровья» объединяет природные и исторические достопримечательности Очамчырского района – от прибрежной части до горных пещер и водопадов.

Маршрут рассчитан как для пешего, так и для велосипедного туризма. На протяжении пути предусмотрены пункты отдыха, гостевые станции, палаточные лагеря и смотровые площадки, а также объекты культурного наследия.

Чтобы сделать путешествие комфортнее и сократить время в пути, на участке между селами Тхина и Арасадзых проведены работы по расчистке дороги. Этот отрезок соединяет два ключевых направления маршрута и делает маршрут удобным и доступным для большего числа туристов.

Проект «Маршрут здоровья» – часть большой программы по развитию туризма и созданию инфраструктуры активного отдыха в Восточной Абхазии, направленной на популяризацию внутреннего туризма и поддержку местных инициатив.

