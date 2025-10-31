 

ИТОГИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 31 октября 2025 14:00
ИТОГИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В АБХАЗИИ

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. Команда автономной некоммерческой организации «Общественный центр социальных инициатив» представила итоги проекта «Точка роста НКО: Абхазия». Во встрече приняли участие представители администрации города, НКО и СМИ. Проект стал одним из победителей специального конкурса Фонда президентских грантов и был реализован с 20 февраля по 30 сентября 2025 года.

Проект направлен на поддержку молодежных общественных инициатив в сельских населенных пунктах Абхазии и выстраивание долгосрочных партнерских отношений между российскими НКО и неправительственными организациями Абхазии.

Помимо средств, выделенных АНО ОЦСИ Фондом президентских грантов было привлечено финансирование партнера – общественной организации «Всемирный абхазо-абазинский конгресс».

Общественники провели большую работу в нескольких сельских школах, расположенных в труднодоступных районах Абхазии, причем начали её с того, что узнали у самих детей, какие идеи они хотят воплотить в жизнь. Оказалось, что многим школьникам интересны история и культура малой родины, спорт и даже классическая русская литература.

Были обустроены четыре новых кабинета в разных школах: проведен косметический ремонт и закуплено оснащение (мебель, ноутбуки, экраны и другое). Также для школ были приобретены спортивный инвентарь, художественная литература и т. д.

Как опытные специалисты команда ОЦСИ провела серию обучающих мероприятий, в ходе которых общественники и просто активные граждане из абхазских сел узнали, как они могут развивать свои организации и продвигать свои инициативы. Установлены связи между российскими НКО и местными неправительственными организациями Абхазии посредством серии круглых столов и дискуссионных площадок, проведенных как в офлайн-, так и онлайн-формате.

Кроме того, были организованы детские праздники в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также для детей из города Ткуарчал.

Таким образом, реализация проекта позволила сформировать базу для устойчивого развития сельского общественного сектора, укрепления гражданской активности населения и построения долговременных межнациональных партнерских отношений между организациями России и Абхазии.

