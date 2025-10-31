СУХУМСКОМУ ВЫСШЕМУ ОБЩЕВОЙСКОВОМУ КОМАНДНОМУ УЧИЛИЩУ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В двадцать пятую годовщину образования Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ) в Министерстве обороны Республики Абхазия прошла торжественная встреча, посвященная данному событию. В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, преподаватели и выпускники училища. В честь празднования Юбилея по приказу министра обороны, ряду военнослужащих и сотрудников были вручены медали и грамоты.

Министр обороны Владимир Ануа поздравил личный состав Сухумского высшего общевойскового командного училища с 25-й годовщиной образования

«Уважаемые товарищи!

От имени руководства Министерства обороны и от себя лично сердечно поздравляю курсантов, выпускников, командиров, преподавателей и служащих Сухумского высшего общевойскового командного училища с 25-й годовщиной со дня образования училища!

История создания и развития нашего военно-учебного заведения неразрывно связана с историей Вооруженных сил страны.

Сформированное в 2000 году Сухумское высшее общевойсковое командное училище прошло путь от Военно-учебного центра до высшего учебного заведения и стало основным органом Министерства обороны Республики Абхазия по подготовке квалифицированных офицерских кадров.

С первых дней существования Сухумское ВОКУ славилось своими замечательными педагогами и наставниками, блестящим качеством образования. За 25 лет училище подготовило для войск не одно поколение офицеров, многие из них отмечены наградами Министерства обороны. Выпускники училища занимали и занимают высокие должности в Министерстве обороны и Вооруженных силах Абхазии.

Убеждён, что новые поколения воспитанников будут бережно хранить славные традиции своих предшественников, дорожить идеалами товарищества, воинского братства.

В этот торжественный день, дорогие товарищи, примите мои самые искренние и теплые пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия, непреходящей курсантской дружбы и дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашего Отечества», – говорится в поздравлении.