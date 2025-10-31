 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМСКОМУ ВЫСШЕМУ ОБЩЕВОЙСКОВОМУ КОМАНДНОМУ УЧИЛИЩУ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

Новости Пятница, 31 октября 2025 14:04
Оцените материал
(0 голосов)
СУХУМСКОМУ ВЫСШЕМУ ОБЩЕВОЙСКОВОМУ КОМАНДНОМУ УЧИЛИЩУ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. В двадцать пятую годовщину образования Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ) в Министерстве обороны Республики Абхазия прошла торжественная встреча, посвященная данному событию. В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, преподаватели и выпускники училища. В честь празднования Юбилея по приказу министра обороны, ряду военнослужащих и сотрудников были вручены медали и грамоты.

Министр обороны Владимир Ануа поздравил личный состав Сухумского высшего общевойскового командного училища с 25-й годовщиной образования

«Уважаемые товарищи!

От имени руководства Министерства обороны и от себя лично сердечно поздравляю курсантов, выпускников, командиров, преподавателей и служащих Сухумского высшего общевойскового командного училища с 25-й годовщиной со дня образования училища!

История создания и развития нашего военно-учебного заведения неразрывно связана с историей Вооруженных сил страны.

Сформированное в 2000 году Сухумское высшее общевойсковое командное училище прошло путь от Военно-учебного центра до высшего учебного заведения и стало основным органом Министерства обороны Республики Абхазия по подготовке квалифицированных офицерских кадров.

С первых дней существования Сухумское ВОКУ славилось своими замечательными педагогами и наставниками, блестящим качеством образования. За 25 лет училище подготовило для войск не одно поколение офицеров, многие из них отмечены наградами Министерства обороны. Выпускники училища занимали и занимают высокие должности в Министерстве обороны и Вооруженных силах Абхазии.

Убеждён, что новые поколения воспитанников будут бережно хранить славные традиции своих предшественников, дорожить идеалами товарищества, воинского братства.

В этот торжественный день, дорогие товарищи, примите мои самые искренние и теплые пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия, непреходящей курсантской дружбы и дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашего Отечества», – говорится в поздравлении.

Прочитано 7 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИТОГИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В АБХАЗИИ НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.