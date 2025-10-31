НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ
Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. 1-2 ноября на Бзыбском ипподроме пройдет чемпионат Абхазии по конному спорту. В соревнованиях примут участие четыре команды: Рицинский реликтовый национальный парк, Гудаута, Гагра и Арасадзыхь. Начало в 10:00.
В программе скачки на дистанции: 1200 м, 1400 м, 1600 м (две скачки), 2000 м (скачки), 2400 м и 3200 м.
Также гости смогут увидеть: конный футбол, метание дротиков, рубку и джигитовку.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.
