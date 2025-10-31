ДАН СТАРТ ЧЕМПИОНАТУ АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Сухуме, во Дворце спорта имени Сергея Багапш, стартовал чемпионат Республики Абхазия по баскетболу. В соревнованиях принимают участие восемь команд из всех районов республики. В церемонии открытия приняли участие начальник спортивного отдела Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Жанна Зантария, начальник Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба, президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава и главный судья турнира Николай Гущин.

Выступая на открытии, Жанна Зантария подчеркнула значимость турнира для развития баскетбола в стране.

«Этот чемпионат – важный этап для формирования сильной национальной сборной. Впервые женская команда из Абхазии примет участие в чемпионате ЮФО и СКФО по баскетболу. По итогам нынешнего первенства будет сформирован состав сборной, которая представит нашу республику на этих соревнованиях. Мы рассчитываем на достойное выступление и желаем успехов всем участникам», – сказала она.

Игры чемпионата проводятся турами в городах и районах Абхазии. Первый этап – круговой турнир, который пройдет в Гагре, Гудауте, Ткуарчале и Сухуме.

После завершения предварительных игр команды перейдут ко второму этапу – стадии плей-офф и финалу.