ПРЕСЕЧЕНА ПЕРЕВОЗКА НАРКОВЕЩЕСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. Временно проживающий в г. Гагра Сафарзода Сайимухаммад Бахтиер задержан сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством «Мефедрон».
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по ч.2 ст. 223 УК РА проводит следственный отдел Гагрского РУВД.
Решением суда Гагрского района гражданин Сафарзода на время предварительного следствия санкционирован к содержанию под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ АГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ В РОССИИ
- ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ФТС РОССИИ
- ДАН СТАРТ ЧЕМПИОНАТУ АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
- НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ
- СУХУМСКОМУ ВЫСШЕМУ ОБЩЕВОЙСКОВОМУ КОМАНДНОМУ УЧИЛИЩУ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ