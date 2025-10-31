ПРЕСЕЧЕНА ПЕРЕВОЗКА НАРКОВЕЩЕСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. Временно проживающий в г. Гагра Сафарзода Сайимухаммад Бахтиер задержан сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством «Мефедрон».