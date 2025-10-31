 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПРЕСЕЧЕНА ПЕРЕВОЗКА НАРКОВЕЩЕСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 31 октября 2025 14:17
ПРЕСЕЧЕНА ПЕРЕВОЗКА НАРКОВЕЩЕСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. Временно проживающий в г. Гагра Сафарзода Сайимухаммад Бахтиер задержан сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством «Мефедрон».

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по ч.2 ст. 223 УК РА проводит следственный отдел Гагрского РУВД.

Решением суда Гагрского района гражданин Сафарзода на время предварительного следствия санкционирован к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

