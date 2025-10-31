 

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ФТС РОССИИ

Новости Пятница, 31 октября 2025 14:19
Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. На МАПП «Адлер» состоялась рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и Федеральной таможенной службы России. В ходе совещания стороны подвели итоги работы в период курортного сезона 2025 года, обсудили подготовку к сезону перемещения в Российскую Федерацию цитрусовой продукции урожая 2025-2026 годов, а также актуальные вопросы, связанные с совершенствованием порядка совершения таможенных операций и проведения контроля в отношении товаров, перемещаемых через абхазо-российский участок государственной границы.

Особое внимание было уделено вопросам оптимизации таможенных процедур, повышению пропускной способности пунктов пропуска и обеспечению бесперебойного движения транспортных средств в периоды пиковой нагрузки.

Отмечена результативность сложившегося формата межведомственного взаимодействия, позволяющего оперативно решать возникающие вопросы и эффективно координировать действия приграничных таможенных служб.

Встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере, подтвердив высокий уровень взаимодействия между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Федеральной таможенной службой России, а также нацеленность сторон на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в таможенной сфере.

