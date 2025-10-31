ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ФТС РОССИИ

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. На МАПП «Адлер» состоялась рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и Федеральной таможенной службы России. В ходе совещания стороны подвели итоги работы в период курортного сезона 2025 года, обсудили подготовку к сезону перемещения в Российскую Федерацию цитрусовой продукции урожая 2025-2026 годов, а также актуальные вопросы, связанные с совершенствованием порядка совершения таможенных операций и проведения контроля в отношении товаров, перемещаемых через абхазо-российский участок государственной границы.