ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ АГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ В РОССИИ

Новости Пятница, 31 октября 2025 14:21
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ АГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ В РОССИИ

Сухум. 31 октября 2025. Абхазия-Информ. По приглашению Российского общества «Знание» делегация Абхазского государственного университета приняла участие в научном марафоне «Знание.Наука» в Москве. Работу делегации возглавила доцент кафедры экономической теории, председатель Научного общества студентов, аспирантов и молодых учёных Абхазского государственного университета (НОСАМУ АГУ) Линда Ампар.

Мероприятие собрало более пяти тысяч участников – молодых учёных, студентов, а также школьников. Церемонию открытия марафона провёл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

​В программе мероприятия были лекции и мастер-классы от ведущих российских учёных и исследователей, среди которых: Татьяна Черниговская, Николай Дроздов, Михаил Ковальчук, Дмитрий Морозов.

Подобные форумы вносят значительный вклад в интеллектуальный рост участников и способствуют укреплению научного сотрудничества между Абхазией и Россией.

