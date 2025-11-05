 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ БЕСЛАНА АВИДЗБА ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Новости Среда, 05 ноября 2025 15:28
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ БЕСЛАНА АВИДЗБА ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Президиумом Верховного суда Республики Абхазия рассмотрено и удовлетворено надзорное представление генерального прокурора Адгура Агрба., поданное на кассационное определение Верховного суда в отношении Беслана Авидзба, признанного виновным Сухумским городским судом в присвоении более 144 миллионов рублей, которому было изменено наказание с реального лишения свободы на штраф.

Как сообщалось ранее, приговором Сухумского городского суда Авидзба Б.И. был признан виновным и осужден по 8 эпизодам присвоения денежных средств и мошенничества на общую сумму более 144 миллионов рублей. По совокупности наказаний последний был осужден и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кассационным определением Верховного суда РА вышеуказанный приговор был изменен и наказание в виде 12 лет лишения было заменено на штраф в размере 1 500 000 рублей. При этом гражданский иск о выплате ГК «Абхазтоп» суммы в размере более 144 миллиона рублей оставлен в силе.

Постановлением Президиума Верховного суда кассационное определение Верховного суда об изменении приговора в отношении Авидзба Б.И. отменено и приговор Сухумского городского суда оставлен в силе.

В МВД направлено поручение о необходимости задержания Авидзба Б.И. для приведения приговора в исполнение.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 05 ноября 2025 15:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВИНОВНИК АВАРИИ ЗАДЕРЖАН ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В САМАРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.