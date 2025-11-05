ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ БЕСЛАНА АВИДЗБА ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Президиумом Верховного суда Республики Абхазия рассмотрено и удовлетворено надзорное представление генерального прокурора Адгура Агрба., поданное на кассационное определение Верховного суда в отношении Беслана Авидзба, признанного виновным Сухумским городским судом в присвоении более 144 миллионов рублей, которому было изменено наказание с реального лишения свободы на штраф.

Как сообщалось ранее, приговором Сухумского городского суда Авидзба Б.И. был признан виновным и осужден по 8 эпизодам присвоения денежных средств и мошенничества на общую сумму более 144 миллионов рублей. По совокупности наказаний последний был осужден и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кассационным определением Верховного суда РА вышеуказанный приговор был изменен и наказание в виде 12 лет лишения было заменено на штраф в размере 1 500 000 рублей. При этом гражданский иск о выплате ГК «Абхазтоп» суммы в размере более 144 миллиона рублей оставлен в силе.

Постановлением Президиума Верховного суда кассационное определение Верховного суда об изменении приговора в отношении Авидзба Б.И. отменено и приговор Сухумского городского суда оставлен в силе.

В МВД направлено поручение о необходимости задержания Авидзба Б.И. для приведения приговора в исполнение.