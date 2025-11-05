ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В САМАРЕ

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы прибыли в Самару для участия в XIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

Мероприятие пройдет с 5 по 7 ноября. В этом году участники форума обсудят актуальные вопросы развития детско-юношеского спорта и международного сотрудничества.

Форум «Россия – спортивная держава» по праву считается главным спортивным событием страны. За годы проведения он зарекомендовал себя как платформа для обмена опытом, презентации новых проектов, обмена бизнес-идеями и демонстрации спортивных достижений.

Деловая программа форума стартовала 5 ноября. Основной площадкой для дискуссий станет «Солидарность Самара Арена», в холле которой будут развернуты выставочные стенды и дискуссионные зоны.