 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В САМАРЕ

Новости Среда, 05 ноября 2025 15:32
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В САМАРЕ

Сухум. 5 ноября 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы прибыли в Самару для участия в XIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

Мероприятие пройдет с 5 по 7 ноября. В этом году участники форума обсудят актуальные вопросы развития детско-юношеского спорта и международного сотрудничества.

Форум «Россия – спортивная держава» по праву считается главным спортивным событием страны. За годы проведения он зарекомендовал себя как платформа для обмена опытом, презентации новых проектов, обмена бизнес-идеями и демонстрации спортивных достижений.

Деловая программа форума стартовала 5 ноября. Основной площадкой для дискуссий станет «Солидарность Самара Арена», в холле которой будут развернуты выставочные стенды и дискуссионные зоны.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 05 ноября 2025 15:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ БЕСЛАНА АВИДЗБА ОСТАВЛЕН В СИЛЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕНЫ ГМС НА 127,7% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.