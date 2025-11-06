ТАРАЩ ХАГБА ВЫСТУПИЛ НА ФОРУМЕ «РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» вице-премьер Абхазии, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба принял участие в двух тематических сессиях – «Будущее национальных видов спорта: традиции в современной упаковке» и «Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия».

Выступая на сессии о развитии национальных видов спорта, Таращ Хагба отметил значимость абхазских традиционных игр в формировании национальной идентичности.

«Абхазия – страна с богатейшими спортивными традициями. Многие наши народные игры сопровождали народ веками и были не только развлечением, но и основой физической и военной подготовки. Сегодня в реестре видов спорта Республики официально зарегистрировано 15 национальных дисциплин», – подчеркнул он.

Особое внимание Хагба уделил развитию популярной командной игры «Аимцакьачара» и конным видам спорта. По его словам, интерес к национальным состязаниям растет, в том числе среди абхазской диаспоры.

Выступая на сессии «Спорт без границ», Хагба напомнил о значимых достижениях спортсменов Абхазии в разные годы и отметил важность международного сотрудничества.

«Сегодня для нас особенно важно быть здесь. У нашей страны богатое спортивное наследие. Наши спортсмены участвовали в крупнейших соревнованиях, становились чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр», – сказал он.

Хагба подчеркнул, что участие абхазской сборной в Спортивных играх стран БРИКС в 2024 году стало важным шагом на международной арене – команда завоевала семь медалей.

«Впервые на таких масштабных соревнованиях прозвучал гимн Абхазии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Российской Федерацией. Россия показала миру, что спорт вне политики», – отметил он.

Также он сообщил о подписанных соглашениях между спортивными федерациями Абхазии и России, открывающих возможности для обмена опытом и совместных тренировок.

«Мы убеждены, что необходимо снять все искусственные ограничения, препятствующие участию спортсменов в международных соревнованиях. Абхазия готова к открытому и честному спортивному взаимодействию», – подвел итог Таращ Хагба.