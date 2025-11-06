 

ПЛАН ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 111%

Новости Четверг, 06 ноября 2025 22:08
ПЛАН ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 111%

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за период с 01.01.2025 г. по 31.10.2025 г. выросли на 922 473,9 тыс. руб. (девятьсот двадцать два миллиона четыреста семьдесят три тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 6 199 439,5 тыс. руб. (шесть миллиардов сто девяноста девять миллионов четыреста тридцать девять тысяч рублей), при плане – 5 576 138,7 тыс. руб. (пять миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов сто тридцать восемь тысяч рублей), выполнение плана – 111%.

Поступления налоговых платежей по районам за 10 месяцев 2025 года составили:

– г. Сухум: поступления увеличились на 413 721,0 тыс. руб. (четыреста тринадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2 840 628,0 тыс. руб. (два миллиарда восемьсот сорок миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч рублей), при плане – 2 609 645,0 тыс. руб. (два миллиарда шестьсот девять миллионов шестьсот сорок пять тысяч рублей), выполнение плана – 109%.

– Гагрский район: поступления увеличились на 246 322,0 тыс. руб. (двести сорок шесть миллионов триста двадцать две тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1 878 523,4 тыс. руб. (один миллиард восемьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи рублей), при плане – 1 711 000,0 тыс. руб., (один миллиард семьсот одиннадцать миллионов рублей), выполнение плана – 110%.

– Гудаутский район: поступления увеличились на 26 239,0 тыс. руб. (двадцать шесть миллионов двести тридцать девять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 569 649,2 тыс. руб. (пятьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот сорок девять тысяч рублей), при плане – 508 131,2 тыс. руб., (пятьсот восемь миллионов сто тридцать одна тысяча рублей), выполнение плана – 112%.

– Сухумский район: поступления увеличились на 63 044,0 тыс. руб. (шестьдесят три миллиона сорок четыре тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 229 172,0 тыс. руб. (двести двадцать девять миллионов сто семьдесят две тысячи рублей), при плане – 131 870,6 тыс. руб. (сто тридцать один миллион восемьсот семьдесят тысяч рублей), выполнение плана – 174%.

– Гулрыпшский район: поступления увеличились на 162 354,0 тыс. руб. (сто шестьдесят два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 351 091,2 тыс. руб. (триста пятьдесят один миллион девяноста одна тысяча рублей), при плане – 236 399,0 тыс. руб., (двести тридцать шесть миллионов триста девяноста девять тысяч рублей), выполнение плана – 149%.

– Очамчырский район: поступления снизились на 8 810,0 тыс. руб. (восемь миллионов восемьсот десять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 200 289,0 тыс. руб. (двести миллионов двести восемьдесят девять тысяч рублей), при плане – 276 182,9 тыс. руб., (двести семьдесят шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи рублей), выполнение плана – 73%.

– Ткуарчалский район: поступления увеличились на 1 848,0 тыс. руб. (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 48 642,8 тыс. руб. (сорок восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи рублей), при плане – 36 495,3 тыс. руб. (тридцать шесть миллион четыреста девяноста пять тысяч рублей), выполнение плана – 133%.

– Галский район: поступления увеличились на 17 758,0 тыс. руб. (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 81 443,9 тыс. руб. (восемьдесят один миллион четыреста сорок три тысячи рублей), при плане – 66 414,7 тыс. руб. (шестьдесят шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч рублей), выполнение плана – 123%.

