ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГТК

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» совместно с сотрудниками ОВД по Галскому району в с. Ряп Галского района, по месту проживания гражданина Антия Р.Р., обнаружили и изъяли четыре аппарата для добычи криптовалюты, установленные в ящики для подавления звука, а также комплектующие к ним — семь кулеров и неуправляемый интернет-коммутатор, без каких-либо документов, свидетельствующих о прохождении ими процедуры таможенного оформления и запрещенные в гражданском обороте.

На момент обнаружения указанные аппараты были подключены к электричеству.

Все материалы по данному административному делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

В ходе реализации оперативной информации, сотрудники УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками КПМ «Мюссера» МВД досмотрели транспортное средство марки «Toyota Alphard» с государственным регистрационным знаком «К 885 KK ABH» под управлением гражданки Аршба М.В. , 1989 года рождения, проживающей в Сухуме.

В ходе досмотра в салоне автомобиля под водительским сидением были обнаружены сигареты без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

В объяснении гражданка Аршба М.В. пояснила, что данные табачные изделия ей передало неустановленное лицо в Адлерском районе г. Сочи, с целью перемещения их на территорию Республики Абхазия, где товар должна была забрать незнакомая ей женщина в г. Сухум.

Согласно данным управления таможенный статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой табачной продукции составляет 269 000 рублей.

Товар изъят, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

В ходе проведения профилактических мероприятий, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели аптеку, расположенную по адресу: г. Гал, ул. Баграта Шинкуба, принадлежащую ИП Квеквескири Тее Борасовне.

В ходе осмотра аптеки было обнаружено, что в продаже находятся медикаменты различных наименований с грузинской и иностранной маркировкой без товаросопроводительных документов, в общем количестве 79 единиц.

По данным управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 92 100 рублей.

Товар изъят, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.