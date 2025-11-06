 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГТК

Новости Четверг, 06 ноября 2025 21:58
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГТК

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» совместно с сотрудниками ОВД по Галскому району в с. Ряп Галского района, по месту проживания гражданина Антия Р.Р., обнаружили и изъяли четыре аппарата для добычи криптовалюты, установленные в ящики для подавления звука, а также комплектующие к ним — семь кулеров и неуправляемый интернет-коммутатор, без каких-либо документов, свидетельствующих о прохождении ими процедуры таможенного оформления и запрещенные в гражданском обороте.

На момент обнаружения указанные аппараты были подключены к электричеству.

Все материалы по данному административному делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

В ходе реализации оперативной информации, сотрудники УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками КПМ «Мюссера» МВД досмотрели транспортное средство марки «Toyota Alphard» с государственным регистрационным знаком «К 885 KK ABH» под управлением гражданки Аршба М.В. , 1989 года рождения, проживающей в Сухуме.

В ходе досмотра в салоне автомобиля под водительским сидением были обнаружены сигареты без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

В объяснении гражданка Аршба М.В. пояснила, что данные табачные изделия ей передало неустановленное лицо в Адлерском районе г. Сочи, с целью перемещения их на территорию Республики Абхазия, где товар должна была забрать незнакомая ей женщина в г. Сухум.

Согласно данным управления таможенный статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой табачной продукции составляет 269 000 рублей.

Товар изъят, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

В ходе проведения профилактических мероприятий, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели аптеку, расположенную по адресу: г. Гал, ул. Баграта Шинкуба, принадлежащую ИП Квеквескири Тее Борасовне.

В ходе осмотра аптеки было обнаружено, что в продаже находятся медикаменты различных наименований с грузинской и иностранной маркировкой без товаросопроводительных документов, в общем количестве 79 единиц.

img_7660-1024x768.jpeg

По данным управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 92 100 рублей.

Товар изъят, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 06 ноября 2025 22:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ НАЧНЕТ РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПЛАН ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 111% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.