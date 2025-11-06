В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ НАЧНЕТ РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в отделении милиции на водном транспорте Гагрского линейного управления внутренних дел на транспорте МВД. В совещании принял участие заместитель министра, курирующий работу данного направления, Беслан Чкадуа.

Уже в следующем году это подразделение начнетсвою работу. Район выбран не случайно. Именно здесь сосредоточен наибольший поток туристов, которые пользуются услугами водного транспорта. Основные цели милиции: обеспечение безопасности при движении водного транспорта, в частности маломерных пассажирских судов, предотвращение преступлений и правонарушений, оперативное реагирование на аварии и чрезвычайные ситуации в акватории.

В целях создания данного направления в профильные структуры России были направлены сотрудники ЛУВДТ, которые успешно повысили квалификацию и готовы выполнять свои обязанности, ключевыми из которых являются: надзор над пассажирскими и экскурсионными перевозками, поиск и спасение людей, контроль за соблюдением экологических норм, информационная и консультативная помощь туристам и морякам.

Реализация данного проекта стала возможной после договоренностей руководителя МВД Роберта Киут с начальником Главного управления на транспорте МВД России Олегом Калинкиным. Уже к апрелю 2026 года в Абхазию прибудет первое милицейское судно из России, переданное в дар нашей стране.

Также в ходе поездки в Гагрский район Роберт Киут проинспектировал работу паспортной службы УВД, посетил отдел милиции в поселке Цандрипш, проверил работу поста ДПС «Холодная речка». Главе ведомства доложили об основных показателях.

Замминистра Беслан Чкадуа назвал работу сотрудников поста ДПС недостаточной, особенно в части выявления нарушителей правил дорожного движения автоматизированной системой. Эту работу он поручил усилить, в связи с тем, что пост является дополнительным рубежом контроля в районе и его основной задачей является привлечение к административной ответственности водителей, нарушивших ПДД согласно данным фото и видео фиксации.

Об этом сообщает сайт МВД.