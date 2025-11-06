ГОСПОЖНАДЗОР МЧС СОВЕРШИЛ ВНЕПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ НА ТЕРРИТОРИИ АВТОРЫНОЧНОГО КОМПЛЕКСА

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Отдел государственного пожарного надзора МЧС Абхазии по г. Сухум совершил внеплановую проверку на территории авторыночного комплекса. Детально техническому осмотру был подвергнут 41 павильон, 15 из них – оштрафованы. Основными выявленными нарушениями были: отсутствие первичных средств пожаротушения, нарушения правил монтажа электропроводки и отсутствие пожарной сигнализации.