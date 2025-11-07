КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ

Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия государственного советника юстиции 2-го класса Адгура Агрба проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов на тему «О противодействии незаконному обороту наркотических средств. Обобщение судебной практики по данной категории уголовных дел за 2023-2024 гг.». Совещание проходило в закрытом формате для обсуждения ряда проблемных вопросов.

На координационном совещании присутствовали: председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Дбар, вице-премьер – министр внутренних дел Роберт Киут, первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа, начальники управлений Генеральной прокуратуры, прокурор Гагрского района О.Хагба, зам транспортного прокурора А. Таркил, начальник Следственного управления МВД Э. Карагозян, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД А.Пачалия.

С основным докладом выступил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Тамила Бигвава.

Она отметила, что проблема незаконного оборота наркотических средств является одной из самых острых угроз современному обществу. Она затрагивает не только здоровье нации, но и основы национальной безопасности, экономическую стабильность и нравственное состояние общества.

Динамика выявленных преступлений по фактам незаконного оборота наркотиков с 2021 года по 2024 год выглядит следующим образом:

в 2021 году зарегистрировано 238 преступлений;

в 2022 году – 255, то есть на 17 преступлений больше;

в 2023 году наблюдается резкий спад выявленных преступлений – 192, что на 63 преступлений меньше предыдущего года;

в 2024 году – 168, что на 24 преступления меньше, чем в 2023 году и на 87 преступлений меньше, чем в 2022 году.

По незаконному приобретению и хранению наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта было зарегистрировано:

в 2021 году – 190 преступлений, в 2022 г. – 211; в 2023 г. – 132; в 2024 г. – 121.

С целью сбыта в 2021 г. – 18; в 2022 г. – 29; в 2023 г. – 44 и в 2024 г. – 27 преступлений.

По фактам незаконного посева было зарегистрировано в 2021 году – 30 преступлений; в 2022 г. – 15; в 2023 г. – 16; в 2024 г. – 20.

По данным ГУ МЗ РА Республиканский наркологический диспансер в 2023 году на предмет употребления наркотических средств освидетельствовано 6027 человек, из них-825 лиц с положительным результатом, 695 лиц отказались от медицинского освидетельствования. В том же году на профилактический учет поставлено 764 человека.

В 2024 году на предмет употребления наркотических средств освидетельствовано 5647 лиц, что на 380 меньше чем за АП 2023г., из которых 738 лиц с положительным результатом, 709 лиц отказались от освидетельствования. В 2024 году на профилактический учет поставлено 675 человек.

За 2023 и 2024 гг. в медицинские учреждения Республики Абхазия с передозировкой наркотическими средствами было доставлено 20 и 25 человек соответственно, из которых один несовершеннолетний, с медикаментозным отравлением не ясной этиологии – 74 и 69 лиц соответственно.

Таким образом число выявленных лиц за употребление наркотических средств в 2023 и 2024 годах составляет 1608, что для небольшой страны является значительным показателем. При этом реальное количество людей, употребляющих наркотики, вероятно, значительно выше, поскольку многие избегают постановки на учёт.

В 2024 году по фактам незаконного оборота наркотиков возбуждено 160 уголовных дел (в 2023 году – 177 дел). 159 уголовных дел было направлено в суд, из них 156 дел с обвинительным заключением и три дела с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера (в 2023 году в суд было направлено 169 дел).

По фактам незаконного ввоза на территорию Республики Абхазия наркотических средств и психотропных веществ за 2023 год возбуждено 16 уголовных дел, за 2024 год- 12, которые направлены в суд с обвинительным заключением. Одновременно следует отметить, что из общего количества дел по ввозу доминирует незаконный ввоз наркотического средства «метадон» – 11 дел, далее психотропное вещество «прегабалин» – 9 дел, «мефедрон» – 6 дел, «героин» – 1 и «амфетамин» – 1.

Для дальнейшего прогресса в области контроля над наркотиками представляется важным усилить внимание укреплению пограничного и таможенного контроля, направленного на выявление и пресечение каналов наркотрафика; совершенствование форм и методов сотрудничества правоохранительных органов государств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Также, подчёркивалась важность совместной работы для обеспечения правопорядка в республике.

По результат совещания было предложено проводить регулярные совместные занятия и лекции для оперативных сотрудников, следователей и руководителей для устранения системных ошибок, внести поправки в законодательство для усиления значимости первичных материалов и показаний.

По итогам Координационного совещания подготовлено Постановление, которое будет разослано членам Координационного совещания правоохранительных органов Абхазии с учетом замечаний и предложений.