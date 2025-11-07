Сухум. 7 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба провёл совещание с руководителями правоохранительных органов, на котором обсудил вопросы обеспечения правопорядка в день выборов в органы местного самоуправления. Глава государства поручил руководителям правоохранительных ведомств обеспечить все необходимые условия, чтобы граждане Республики могли в спокойной и стабильной обстановке реализовать своё конституционное право на свободное волеизъявление.

«Всем нужно научиться с уважением относиться друг к другу, в том числе к политическим конкурентам. Прежде всего – с уважением к избирателям и к закону. Это базовый стандарт: конкурируют программы и аргументы, а не давление и сила», – подчеркнул президент.

Бадра Гунба отметил, что в ходе кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления поступают жалобы на недопустимые случаи. Проводится проверка по фактам подкупа избирателей, уничтожения агитационных материалов, силовое давление, распространения клеветы и травли в социальных сетях.

По каждому из перечисленных эпизодов материалы зарегистрированы в установленном порядке. Эти действия подлежат правовой оценке, и виновные будут привлечены к ответственности.

Президент особо подчеркнул, что подобные действия недопустимы ни для какой партии и ни для каких кандидатов.

«Требования к кандидатам, поддерживающим действующую власть, должны быть не меньше, а даже больше. Ответственность за это должна быть одинаковой для всех и строго по закону. Закон для всех один – вне зависимости от политической принадлежности или статуса», — заявил глава государства.

Президент заверил, что в соответствии с законом будет обеспечен честный и прозрачный избирательный процесс.

«Прошу не поддаваться на провокации ни с чьей стороны и 8 ноября прийти на свой участок, чтобы сделать свой выбор. Только правовая дисциплина и гражданская ответственность обеспечивают доверие к результатам выборов», – отметил Бадра Гунба.