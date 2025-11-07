ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЕВГЕНИЕМ КНЯЗЕВЫМ И КИРИЛЛОМ КРОКОМ

«Позвольте поприветствовать Вас! Мы очень рады, что в Абхазии проходят гастроли Вашего театра. Вчерашний первый моноспектакль прошел с аншлагом при переполненном зале. И знаю, что на предстоящий спектакль – то же самое. Абхазская публика рада видеть Вас и Ваш коллектив. Мы рады, что коллектив, который Вы возглавляете, сегодня находится у нас в Абхазии. Это замечательное событие. Надеемся, что это станет доброй традицией ежегодно посещать нашу страну.

Позвольте поблагодарить Вас за такую возможность, которую Вы оказали абхазскому зрителю. Мы гордимся взаимодействием и сотрудничеством в сфере культуры. Это очень важное направление. Именно культура сближает наши народы, наши государства. Культура всегда была основой для наиболее тесных, добрых, искренних взаимоотношений», – сказал Бадра Гунба.

Президент отметил важность совместной работы по подготовке кадров, обращаясь к Евгению Князеву. Глава государства напомнил о том, как в 2014 году, впервые совместными усилиями были направлены молодые будущие артисты для обучения.

«Вы дорогой друг для нашей страны. Не могу не вспомнить 2014 год, когда мы совместными усилиями впервые, более чем за тридцать с чем-то лет, направили наших молодых будущих артистов. Сегодня они блистают на сцене и Русского драматического театра имени Фазиля Искандера, и на сцене Абхазского государственного театра имени Самсона Чанба.

Все, что мы тогда сделали и реализовали, сегодня дает нам возможность гордиться этим. Уверен в том, что мы и далее сосредоточим свои усилия на воспитании крепкой, культурной молодежи, которой нести, как говорится, бремя ответственности за уже новые свершения», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства поблагодарил генерального директора Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклия Хинтба за проводимую работу.

«Спасибо Вам за работу, которую вы проводите. Она ощутима. Очень приятно, что Абхазию воспринимают, в том числе, и театральной страной, где сохраняются и приумножаются славные традиции абхазского театрального искусства. У нас есть кем гордиться. Мы гордимся поколениями театралов, которые сделали все, что от них зависело, и все для сохранения нашей самобытной культуры», – сказал президент.

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок подчеркнул историческую значимость визита коллектива, поскольку театр впервые приехал в Абхазию.

«Мы действительно в более чем столетней истории Вахтанговского театра обнаружили, что за 105 лет он никогда не был в Абхазии. Теперь мы можем смело говорить, что были в Абхазии на гастролях. Первый шаг сделан, и давайте думать дальше, давайте развиваться. У нас в театре шесть сцен, и нам есть что к вам всегда привезти в гости. И я думаю, что это надо сделать какой-то хорошей, может быть, традицией», – сказал Кирилл Крок.

Народный артист России и Абхазии, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев отметил особый статус гастролей.

«Мне приятно и радостно, что наша страна – Россия, решается проводить программу «Большие гастроли», которые, в общем-то, предполагаются по России, в других странах. Абхазия – одна из первых стран, куда мы поехали с этой программой. Это говорит о том, что наши отношения очень близки, и они будут дальше развиваться», – сказал Евгений Князев.

Гастроли Театра имени Вахтангова в Сухуме проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». С 6 по 9 ноября московский театр представит зрителям четыре спектакля.