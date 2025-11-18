ЮНЫЕ ПСКОВСКИЕ ПАТРИОТЫ ПЕРЕДАЛИ АБХАЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ «КАПСУЛУ ПАМЯТИ»

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Псковской области открылся международный патриотический форум «Мы помним», посвященный 80-летию Победы. Церемонию открытия посетила делегация Республики Абхазия, в состав которой входит вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

В рамках торжественной части юнармейцы Псковской области передали представителям абхазской молодежи «капсулу памяти» – землю, собранную с мемориалов и братских могил, где захоронены уроженцы Абхазии. Губернатор Михаил Ведерников отметил важность сохранения общей истории и укрепления дружбы между народами.

Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба зачитал приветственный адрес президента Абхазии Бадры Гунба, подчеркнув союзнический характер отношений Абхазии и России и растущее сотрудничество с Псковской областью.

После церемонии делегация ознакомилась с интерактивной выставкой, посвященной деятельности патриотических организаций, поисковых движений и волонтерских инициатив региона.

Форум «Мы помним» продлится три дня и объединит более 100 участников из России, Беларуси и Абхазии.