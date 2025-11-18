 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ МАРКЕТОЛОГАМИ

Новости Вторник, 18 ноября 2025 13:26
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНТУРИЗМА ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ МАРКЕТОЛОГАМИ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма состоялась рабочая встреча со специалистами из России по маркетингу. В делегацию вошли ведущие специалисты, работавшие над туристическими брендами Нижнего Новгорода, Республики Башкортостан, Тулы и других регионов.

Министр Астамур Логуа, поприветствовав экспертов, отметил важность их участия в формировании единого стилевого подхода к продвижению страны.

В ходе встречи гости рассказали о современных подходах к развитию визуальной идентики, повышению узнаваемости территорий и созданию эмоциональной связи с аудиторией.

Ключевым вопросом формирования бренда Абхазии было обозначено корректное и доступное отражение идентичности коренного населения, его культуры и быта, а также передача культурного кода народа в современной форме.

Дополнительно обсуждались различия между тем, как те или иные территории видят себя изнутри, и тем, как их воспринимают гости, – как важный аспект будущей стратегии позиционирования страны.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 18 ноября 2025 13:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ЮНЫЕ ПСКОВСКИЕ ПАТРИОТЫ ПЕРЕДАЛИ АБХАЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ «КАПСУЛУ ПАМЯТИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.