В МИНТУРИЗМА ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ МАРКЕТОЛОГАМИ
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма состоялась рабочая встреча со специалистами из России по маркетингу. В делегацию вошли ведущие специалисты, работавшие над туристическими брендами Нижнего Новгорода, Республики Башкортостан, Тулы и других регионов.
Министр Астамур Логуа, поприветствовав экспертов, отметил важность их участия в формировании единого стилевого подхода к продвижению страны.
В ходе встречи гости рассказали о современных подходах к развитию визуальной идентики, повышению узнаваемости территорий и созданию эмоциональной связи с аудиторией.
Ключевым вопросом формирования бренда Абхазии было обозначено корректное и доступное отражение идентичности коренного населения, его культуры и быта, а также передача культурного кода народа в современной форме.
Дополнительно обсуждались различия между тем, как те или иные территории видят себя изнутри, и тем, как их воспринимают гости, – как важный аспект будущей стратегии позиционирования страны.
