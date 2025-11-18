 

В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Новости Вторник, 18 ноября 2025 13:22
В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На плацу Министерства обороны Республики Абхазия состоялась первая в осеннем призыве церемония принятия Военной присяги. По традиции на церемонии присутствовали родственники и близкие будущих защитников.

С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратился вице-президент Беслан Бигвава.

«Поздравляю вас с принятием Военной присяги – со священной клятвой, данной своей Родине. Вы должны всегда помнить, что клятва дается один раз в жизни. Необходимо нести честь воина с высоко поднятой головой.

Желаю вам не подводить своих командиров, своих родителей и своих товарищей. Всегда помните, что за вашей спиной стоит Родина», – отметил он.

В учебном центре Министерства обороны, будущие защитники Отечества, проходили курс молодого бойца, в ходе которого с ними проводили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.

После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, были направлены для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Министерства обороны.

