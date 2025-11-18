АСТАМУР ШИНКУБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ДВА МЕСЯЦА
Новости Вторник, 18 ноября 2025 13:19
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Подозреваемый по делу о стрельбе в Сухуме заключен под стражу на два месяца. Такое решение в отношении подозреваемого Астамура Шинкуба принял суд. Также столичная прокуратура сегодня направит в суд ходатайство о заключении под стражу другого фигуранта дела – Шарата Джикирба.
Напомним, что в результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены 5 человек, один из них позже скончался в больнице.
Последнее от Super User
- ЮНЫЕ ПСКОВСКИЕ ПАТРИОТЫ ПЕРЕДАЛИ АБХАЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ «КАПСУЛУ ПАМЯТИ»
- В МИНТУРИЗМА ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ МАРКЕТОЛОГАМИ
- В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
- МИНЮСТ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ СРОЧНУЮ ПРОВЕРКУ ИЗ-ЗА СООБЩЕНИЙ О ПОДДЕЛКЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
- ВАЛЕРИЯ БЕНИЯ ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»