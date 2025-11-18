 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
МИНЮСТ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ СРОЧНУЮ ПРОВЕРКУ ИЗ-ЗА СООБЩЕНИЙ О ПОДДЕЛКЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Вторник, 18 ноября 2025 13:15
МИНЮСТ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ СРОЧНУЮ ПРОВЕРКУ ИЗ-ЗА СООБЩЕНИЙ О ПОДДЕЛКЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр юстиции Республики Абхазия Анри Барциц распорядился провести служебную проверку в связи с появившейся в соцсетях информацией о возможной подделке документов строгой отчетности, выданных государственным нотариусом.

Проверку поручено провести профильному отделу по контролю за деятельностью органов нотариата. На ее проведение отведено не более трех рабочих дней.

В случае подтверждения фактов, указывающих на состав преступления, все материалы будут незамедлительно переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер.

О результатах проверки министерство проинформирует дополнительно.

