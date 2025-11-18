МИНЮСТ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ СРОЧНУЮ ПРОВЕРКУ ИЗ-ЗА СООБЩЕНИЙ О ПОДДЕЛКЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр юстиции Республики Абхазия Анри Барциц распорядился провести служебную проверку в связи с появившейся в соцсетях информацией о возможной подделке документов строгой отчетности, выданных государственным нотариусом.

Проверку поручено провести профильному отделу по контролю за деятельностью органов нотариата. На ее проведение отведено не более трех рабочих дней.

В случае подтверждения фактов, указывающих на состав преступления, все материалы будут незамедлительно переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер.

О результатах проверки министерство проинформирует дополнительно.