МИНЮСТ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ СРОЧНУЮ ПРОВЕРКУ ИЗ-ЗА СООБЩЕНИЙ О ПОДДЕЛКЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр юстиции Республики Абхазия Анри Барциц распорядился провести служебную проверку в связи с появившейся в соцсетях информацией о возможной подделке документов строгой отчетности, выданных государственным нотариусом.
Проверку поручено провести профильному отделу по контролю за деятельностью органов нотариата. На ее проведение отведено не более трех рабочих дней.
В случае подтверждения фактов, указывающих на состав преступления, все материалы будут незамедлительно переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер.
О результатах проверки министерство проинформирует дополнительно.