ВАЛЕРИЯ БЕНИЯ ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
Новости Вторник, 18 ноября 2025 11:37
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Ученица Сухумской школы №10 Валерия Бения вышла в полуфинал «Умницы и умники». Она прошла в следующий этап олимпиады, завоевав два ордена.
Другие представители республики также продемонстрировали высокие результаты: Артем Янковский, Энвер Отырба и Николь Лазба.
Съемки передачи, в рамках которой участники отвечали на вопросы по темам «Древний Рим», «Английская буржуазная революция», «СССР и мир: 1946-1953» проходили в Москве с 12 по 15 октября.
