Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Ученица Сухумской школы №10 Валерия Бения вышла в полуфинал «Умницы и умники». Она прошла в следующий этап олимпиады, завоевав два ордена.

Другие представители республики также продемонстрировали высокие результаты: Артем Янковский, Энвер Отырба и Николь Лазба.