 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВАЛЕРИЯ БЕНИЯ ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

Новости Вторник, 18 ноября 2025 11:37
Оцените материал
(0 голосов)
ВАЛЕРИЯ БЕНИЯ ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Ученица Сухумской школы №10 Валерия Бения вышла в полуфинал «Умницы и умники». Она прошла в следующий этап олимпиады, завоевав два ордена.

Другие представители республики также продемонстрировали высокие результаты: Артем Янковский, Энвер Отырба и Николь Лазба.

Съемки передачи, в рамках которой участники отвечали на вопросы по темам «Древний Рим», «Английская буржуазная революция», «СССР и мир: 1946-1953» проходили в Москве с 12 по 15 октября.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 18 ноября 2025 11:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МЭРИИ НОВГОРОДА ОТМЕТИЛИ 12 ЮНЫХ ДЕСАНТНИКОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ПАРАДЕ В СУХУМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.