ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В МЭРИИ НОВГОРОДА ОТМЕТИЛИ 12 ЮНЫХ ДЕСАНТНИКОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ПАРАДЕ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 18 ноября 2025 11:35
В МЭРИИ НОВГОРОДА ОТМЕТИЛИ 12 ЮНЫХ ДЕСАНТНИКОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ПАРАДЕ В СУХУМЕ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В мэрии наградили 12 воспитанников городского Центра военно-патриотического воспитания и лагеря «Хочу стать десантником». Юноши и девушки приняли участие в параде в Сухуме. 9 мая десантники чеканили шаг на параде Победы в Нижнем Новгороде, а уже в сентябре поздравили побратимов с 32-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

За заслуженными наградами ребята пришли в той самой красивой форме, с гордостью вспоминая, как впервые в составе парадных расчётов, в окружении более 1000 военнослужащих, торжественным маршем прошлись по центральным улицам столицы Абхазии. Воспитанники отметили, что это стало одним из самых ярких событий в их жизни.

Максим Вахламов, воспитанник Центра военно-патриотического воспитания им. М. Настина: «Незабываемые чувства и эмоции вызывает данное мероприятие. Потому что это парад не просто на уровне своего государства, он, получается, международный. Естественно, большая ответственность».

Леонид Стрельцов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода: «Уверен, что для вас это особое событие. Очень хочу, чтобы вы пронесли это через всю жизнь. Вам выпала особая честь и счастье именно в этом возрасте узнать и проникнуться, что такое дружба, однополчанство, взаимовыручка, открыть для себя другие горизонты».

Владимир Литвинчук, почётный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде: «Я должен сказать, что вы сделали доброе дело. Министр обороны Абхазии, генерал-полковник, сказал: «Смотри, ваши какие подтянутые приехали – настоящие десантники». Содружество, видите, куётся – Россия, Белоруссия, Абхазия».

