В МЭРИИ НОВГОРОДА ОТМЕТИЛИ 12 ЮНЫХ ДЕСАНТНИКОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ПАРАДЕ В СУХУМЕ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В мэрии наградили 12 воспитанников городского Центра военно-патриотического воспитания и лагеря «Хочу стать десантником». Юноши и девушки приняли участие в параде в Сухуме. 9 мая десантники чеканили шаг на параде Победы в Нижнем Новгороде, а уже в сентябре поздравили побратимов с 32-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

За заслуженными наградами ребята пришли в той самой красивой форме, с гордостью вспоминая, как впервые в составе парадных расчётов, в окружении более 1000 военнослужащих, торжественным маршем прошлись по центральным улицам столицы Абхазии. Воспитанники отметили, что это стало одним из самых ярких событий в их жизни.

Максим Вахламов, воспитанник Центра военно-патриотического воспитания им. М. Настина: «Незабываемые чувства и эмоции вызывает данное мероприятие. Потому что это парад не просто на уровне своего государства, он, получается, международный. Естественно, большая ответственность».

Леонид Стрельцов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода: «Уверен, что для вас это особое событие. Очень хочу, чтобы вы пронесли это через всю жизнь. Вам выпала особая честь и счастье именно в этом возрасте узнать и проникнуться, что такое дружба, однополчанство, взаимовыручка, открыть для себя другие горизонты».

Владимир Литвинчук, почётный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде: «Я должен сказать, что вы сделали доброе дело. Министр обороны Абхазии, генерал-полковник, сказал: «Смотри, ваши какие подтянутые приехали – настоящие десантники». Содружество, видите, куётся – Россия, Белоруссия, Абхазия».