июня 24 2024

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ДОМ МОЛОДЕЖИ В ПСКОВЕ

Новости Вторник, 18 ноября 2025 11:31
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ДОМ МОЛОДЕЖИ В ПСКОВЕ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках визита в Псковскую область премьер-министр Абхазии Владимир Делба и члены делегации Абхазии посетили Дом молодежи – пространство, объединяющее патриотические и​ молодежные организации региона.

Временно исполняющий обязанности министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев провел экскурсию для гостей, рассказал о работе центра.

В Доме молодежи работает 10 различных площадок, которые занимаются молодежной политикой.

Гости посетили региональное отделение общероссийского​ общественно-государственного​ движения «Движения Первых», ​ Ресурсный центр добровольчества, Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы, Международный клуб Дружбы.

«Замечательно, что такие инициативы реализуются, а​ молодежь вовлекается все больше и​ больше. Желаю вам успехов. Вы​ делаете очень благородное дело, и​ у​ вас отлично получается», – сказал Владимир Делба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 18 ноября 2025 11:32

