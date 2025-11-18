ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ДОМ МОЛОДЕЖИ В ПСКОВЕ
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках визита в Псковскую область премьер-министр Абхазии Владимир Делба и члены делегации Абхазии посетили Дом молодежи – пространство, объединяющее патриотические и молодежные организации региона.
Временно исполняющий обязанности министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев провел экскурсию для гостей, рассказал о работе центра.
В Доме молодежи работает 10 различных площадок, которые занимаются молодежной политикой.
Гости посетили региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения «Движения Первых», Ресурсный центр добровольчества, Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы, Международный клуб Дружбы.
«Замечательно, что такие инициативы реализуются, а молодежь вовлекается все больше и больше. Желаю вам успехов. Вы делаете очень благородное дело, и у вас отлично получается», – сказал Владимир Делба.
