ПРОЕКТ «ЭКОПУТЕШЕСТВИЕ В АБХАЗИЮ» ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВИВАТЬ

Новости Вторник, 18 ноября 2025 14:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОЕКТ «ЭКОПУТЕШЕСТВИЕ В АБХАЗИЮ» ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВИВАТЬ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на расширенном совещании по развитию сотрудничества между Псковской областью и Республикой Абхазия рассказала о сотрудничестве в сфере образования.

Вице-губернатор напомнила, что первая группа псковских школьников уже побывала в Абхазии, и другие дети наслышаны об их поездке и «рвутся в путешествие по уникальной стране».

«Образовательные и просветительные проекты – чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, поэтому будем реализовывать согласованные с министерством просвещения Абхазии планы. «Экопутешествие в Абхазию» – уникальный проект, и мы собираемся его продолжать и развивать. Думаю, что у него большое будущее», – отметила Вера Емельянова.

Заместитель губернатора подчеркнула, что основа отношений двух регионов – культурно-исторические традиции, военно-патриотический контекст. «У обоих регионов есть уникальные особенности, которые помогут нашим детям не просто сблизиться, но и предложить нашим странам и всему миру практические результаты», – подытожила Вера Емельянова.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 18 ноября 2025 14:35

