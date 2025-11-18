Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На летних каникулах псковские школьники отправятся в исторический лагерь в Абхазию, сообщила министр просвещения страны Хана Гунба на расширенном совещании по сотрудничеству Псковской области и республики. Совещание проходило при участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и премьер-министра Абхазии Владимира Делба.

Хана Гунба подчеркнула, что между псковскими и абхазскими школьниками уже заложено ядро взаимодействия.

«Если первый модуль был экологический, то далее мы можем предложить в рамках работы летнего школьного лагеря на территории Абхазии исторический модуль. Нам есть о чём рассказать, у нас большая общая история: история Великой Отечественной войны, история добровольческого движения во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, современная история в рамках СВО. Мы многое можем рассказать нашей молодёжи», – отметила Хана Гунба.

По её словам, школьники из Абхазии «уже закупают тёплые вещи» для поездки в Псков на январских каникулах.

«А летом в рамках исторического лагеря мы ждём псковичей к нам», – пригласила министр.