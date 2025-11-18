ВЛАДИМИР ДЕЛБА И МИХАИЛ ВЕДЕРНИКОВ ОТКРЫЛИ В ПСКОВЕ ВЫСТАВКУ АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация из Республики Абхазия во главе с премьер-министром Владимиром Делба и губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрели выставку работ абхазских художников «Отражение небесного в земном» в выставочном зале Двора Постникова в Пскове сегодня, 18 ноября.

На выставке представлены картины из частной коллекции Каманского монастыря (село Коман, Республика Абхазия). Это работы абхазских художников В. Бернадина, Т. Цвижбы, Д. Допуа, Д. Воуба, А. Пилия и других.

Большая часть работ посвящена православной архитектуре Абхазии – монастырям и сельским храмам. В числе работ – портретные изображения священнослужителей и пейзажи. Всего в экспозиции более 60 произведений.

Все желающие смогут посетить экспозицию с 19 ноября до 28 декабря. Работы размещены в пространстве Двора Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

Настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий отметил, что очень рад привезти выставку в Псков. «В Абхазии около 140 храмов, не всё восстановлено, но мы привезли основные изображения священных мест – Каманский монастырь, Новоафонский. Это работы разных художников, но в основном Тимура Цвижбы, с которым у нас духовный договор», – рассказал игумен.

По его словам, выставка в Пскове символично объединяет Абхазию и Россию.

«Надеюсь, когда псковичи увидят картины, они захотят приехать к нам. Надеюсь, и жители Абхазии тоже будут приезжать в Псковскую область, видеть эти поля, леса, уникальную природу. Я имею твёрдое убеждение, что искусство объединяет, а такие картины сближают людей. Народы России и Абхазии – это братские народы, и ничто не сможет этому помешать», – отметил настоятель монастыря.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что сегодня гости выставки погрузятся в мир прекрасного.

«Эти картины объединяют нас, каждая работа несёт в себе общую частицу истории и культуры. Эта выставка – ещё один шаг на пути к укреплению братства и дружбы», – подчеркнул митрополит.

«В конце года мы привыкли получать подарки, и эта выставка – бесценный подарок для музея и для наших гостей, – отметила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – Сухум, Гагры – понятные для нас места, и эти мосты, которые налаживает культура, играют особую роль. Эта выставка станет своеобразными вратами в Абхазию».

Михаил Ведерников передал игумену Каманского монастыря картину живописца Виктора Лысюка «Печоры».

«Для вас есть небольшой подарок, пополним вашу коллекцию Псково-Печерским монастырём», – прокомментировал глава региона.

Игумен поблагодарил и в ответ подарил картину Таманского монастыря и святой крест.

Отметим, что договорённость о проведении выставки достигнута во время рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Абхазию, где он посетил Каманский Иоанно-Златоустовский монастырь.

Делегация Республики Абхазия во главе с премьер-министром Владимиром Делба второй день находится в Псковской области с рабочим визитом.