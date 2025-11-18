 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ ПОБЫВАЛА НА ЭКСКУРСИИ В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Новости Вторник, 18 ноября 2025 14:40
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ ПОБЫВАЛА НА ЭКСКУРСИИ В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 18 ноября, принимали министра просвещения Абхазии Хану Гунба. Как сообщили в информационной службе музея со ссылкой на заместителя директора по музейной, научной и экскурсионной работе Пушкинского заповедника Елену Михайлову, сопровождавшую гостью, свой визит министр начала с посещения Святогорского Свято-Успенского монастыря, где Хана Гунба возложила цветы к могиле поэта.

Затем Хана Гунба побывала в мемориальной усадьбе «Тригорское» – бывшем имении соседей и приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов. Министр выразила признательность сотрудникам заповедника за бережное сохранение наследия поэта и отметила, что Пушкина в Абхазии хорошо знают и любят.

По словам Ханы Гунба, уже достигнуты договорённости с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым об организации экскурсионных поездок абхазских школьников в «Михайловское».

В ходе визита министра просвещения Абхазии сопровождали и. о. министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая и глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 18 ноября 2025 14:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА И МИХАИЛ ВЕДЕРНИКОВ ОТКРЫЛИ В ПСКОВЕ ВЫСТАВКУ АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ БИЗНЕС-МИССИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИБУДЕТ В ПСКОВ В 2026 ГОДУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.