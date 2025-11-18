МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ ПОБЫВАЛА НА ЭКСКУРСИИ В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 18 ноября, принимали министра просвещения Абхазии Хану Гунба. Как сообщили в информационной службе музея со ссылкой на заместителя директора по музейной, научной и экскурсионной работе Пушкинского заповедника Елену Михайлову, сопровождавшую гостью, свой визит министр начала с посещения Святогорского Свято-Успенского монастыря, где Хана Гунба возложила цветы к могиле поэта.

Затем Хана Гунба побывала в мемориальной усадьбе «Тригорское» – бывшем имении соседей и приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов. Министр выразила признательность сотрудникам заповедника за бережное сохранение наследия поэта и отметила, что Пушкина в Абхазии хорошо знают и любят.

По словам Ханы Гунба, уже достигнуты договорённости с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым об организации экскурсионных поездок абхазских школьников в «Михайловское».

В ходе визита министра просвещения Абхазии сопровождали и. о. министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая и глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.