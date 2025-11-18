 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
БИЗНЕС-МИССИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИБУДЕТ В ПСКОВ В 2026 ГОДУ

Новости Вторник, 18 ноября 2025 14:42
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Организация бизнес-миссий в Псков из Абхазии планируется в следующем году, сообщил министр экономики республики Теймураз Миквабия на расширенном совещании по сотрудничеству региона и республики. Совещание проходило при участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и премьер-министра Абхазии Владимира Делба.

«В апреле-мае следующего года планируется организация бизнес-миссии из Республики Абхазия в Псков. На текущий момент мы уже начали формировать перечень заинтересованных лиц, чтобы принять участие», – отметил он.

Теймураз Миквабия также напомнил о прошедшей в октябре этого года бизнес-миссии псковской делегации в Абхазии. В состав делегации вошли генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, представители псковских компаний.

Министр подчеркнул, что во время встреч обсуждался вопрос поставок производимого на территории Псковской области оборудования. Это грузовики, коммунальная техника. «И у нас в ближайшее время планируется расширение производственных предприятий, занимающихся производством компотов и джемов. Когда они будут готовы, мы тоже предложим коллегам рассмотреть продукцию», – подытожил он.

