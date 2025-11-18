 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Новости Вторник, 18 ноября 2025 14:44
О КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЁЖИ АБХАЗИИ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. О культурной интеграции молодёжи Абхазии и Псковской области рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на расширенном совещании по сотрудничеству региона и республики. Совещание проходило при участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и премьер-министра Абхазии Владимира Делба.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что в настоящий момент ведётся работа в рамках соглашений между музеями Псковской области и Абхазии. 18 ноября в Военно-историческом музее в Острове откроется экспозиция об уроженцах Абхазии, которые погибли на территории Псковщины в период Великой Отечественной войны, а также об уроженцах Псковской области, которые погибли на территории Абхазии.

В январе 2026 года состоится творческий визит в Абхазский драматический театр, а Псковский областной театр кукол сделает постановку, которая будет идти и на территории Псковской области и в Сухуме.

«В следующем году в рамках реализации программы «Регион для молодых» запланировано включение ребят из Республики Абхазия в мероприятия различной направленности: от патриотических программ до развития уличных культур», – отметила вице-губернатор.

Кроме того, идёт проработка специального продукта, который будет направлен на интеграцию молодёжи исключительно из Абхазии и Псковской области. «Также есть договорённость с Абхазским государственным университетом о создании на базе вуза поискового отряда, и в рамках обмена опытом ребята приедут к нам в Псковскую область на «Вахту Памяти» «Невельский фронт», – рассказала Ольга Тимофеева.

