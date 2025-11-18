 

ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО В ЗОНЕ СВО ХУАНА КАРЛОСА ВАЛЬДЕСА

Новости Вторник, 18 ноября 2025 14:49
ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШЕГО В ЗОНЕ СВО ХУАНА КАРЛОСА ВАЛЬДЕСА

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба почтил память погибшего в зоне специальной военной операции добровольца из Абхазии Хуана Карлоса Вальдеса в поселке Бзыбь. Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив мужество и самоотверженность Хуана Карлоса Вальдеса и подчеркнул, что его подвиг является примером истинного патриотизма и не будет забыт.

Доброволец ушел на СВО в октябре прошлого года. Он пропал без вести 27 марта, а его тело было обнаружено 11 ноября под Дзержинском.

Ранее, 13 ноября Президент Бадра Гунба почтил память ветерана Отечественной войны народа Абхазии, члена высшего совета РОО «Аруаа» Дамея Квициния, погибшего в зоне специальной военной операции.

Дамей Квициния попал под огонь беспилотника, когда вытаскивал раненого бойца с поля боя.

