февраля 07 2024

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АВАРИЙНОМ УЧАСТКЕ ТРАССЫ «ПСОУ – ИНГУР»

Новости Вторник, 18 ноября 2025 14:51
ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АВАРИЙНОМ УЧАСТКЕ ТРАССЫ «ПСОУ – ИНГУР»

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба проинспектировал ход работ на 12-м километре трассы во время поездки в Гагрский район. 

Начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония доложил Президенту, что ремонтные работы охватывают 15 запланированных участков трассы «Псоу – Ингур» и осуществляются в рамках Инвестиционной программы.

Он сообщил, что основная цель работ – обеспечение безопасности движения на данном участке путем устройства буронабивных свай и укрепления оползневых зон подпорными стенами.

На текущий момент возведены четыре подпорные стены на 9-м, 10-м и 15-м километрах. До конца текущего года планируется завершить капитальный ремонт ещё одного аварийного участка на 10-м километре.

Президент подчеркнул важность этой магистрали для связей с Россией.

«Это фактически дорожная артерия – единственная, которая соединяет нас с соседним государством. Значимость этой дороги однозначна, поэтому надо максимально ускорить ремонтные работы», – сказал президент.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 18 ноября 2025 14:55

