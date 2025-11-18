ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АВАРИЙНОМ УЧАСТКЕ ТРАССЫ «ПСОУ – ИНГУР»
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба проинспектировал ход работ на 12-м километре трассы во время поездки в Гагрский район.
Начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония доложил Президенту, что ремонтные работы охватывают 15 запланированных участков трассы «Псоу – Ингур» и осуществляются в рамках Инвестиционной программы.
Он сообщил, что основная цель работ – обеспечение безопасности движения на данном участке путем устройства буронабивных свай и укрепления оползневых зон подпорными стенами.
На текущий момент возведены четыре подпорные стены на 9-м, 10-м и 15-м километрах. До конца текущего года планируется завершить капитальный ремонт ещё одного аварийного участка на 10-м километре.
Президент подчеркнул важность этой магистрали для связей с Россией.
«Это фактически дорожная артерия – единственная, которая соединяет нас с соседним государством. Значимость этой дороги однозначна, поэтому надо максимально ускорить ремонтные работы», – сказал президент.
