НА ПОДСТАНЦИИ В СЕЛЕ АЛАХАДЗЫ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Вторник, 18 ноября 2025 14:56
НА ПОДСТАНЦИИ В СЕЛЕ АЛАХАДЗЫ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба осмотрел ход ремонтных работ, которые ведутся на подстанции в селе Алахадзы Гагрского района.

Как рассказал начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония, данная подстанция является одной из наиболее крупных в районе, и ее функционирование имеет стратегическое значение для энергообеспечения.

По его словам, до проведения ремонтных работ мощность подстанции составляла 20 МВт. После осуществления капитального ремонта трансформаторная мощность станции уже на данном этапе увеличена до 40 мегаватт.

«У нас уже установлен один трансформатор, и в ближайшем будущем планируем приобретение второго. Таким образом, общая мощность выработки достигнет 80 МВт», – сообщил начальник УКС.

Он добавил, что это увеличение создаст возможности для подключения объектов малого и среднего бизнеса.

Президент поставил перед руководством РУП «Черноморэнерго» задачу решить вопрос с освещением центральной трассы.

Глава государства подчеркнул, что это крайне важно для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Насколько это возможно, в кратчайшие сроки приступите к решению этой задачи», – поручил Бадра Гунба.

