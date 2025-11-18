ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГАГРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНЫ ДО НАЧАЛА КУРОРТНОГО СЕЗОНА

О ходе работ президенту Бадре Гунба, прибывшему в район с рабочей поездкой, доложил начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония.

Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В городе Гагра ведутся ремонтные работы на объекте водоснабжения. Ремонт осуществляется на двух водопроводных резервуарах объемом 2000 и 4000 кубических метров.

«На текущий момент проводятся работы по капитальному ремонту насосных станций и резервуаров для увеличения дебита питьевой воды и водоснабжения города Гагра.

Сегодня проблема в том, что город снабжается питьевой водой исключительно за счет работы насосов, которые подают воду из реки Репруа.

Имеющийся накопительный резервуар сегодня находится в аварийном состоянии, его объем составляет 3000 кубических метров.

После проведения ремонтных работ у нас получится увеличить накопительную мощность номинально в два, а фактически в три раза», – рассказал начальник УКС Демир Гамисония.

Президент подчеркнул, что такой режим, когда вода подается всего по часу утром и вечером, является далеко не комфортными условиями для жителей, и особенно тяжело приходится высотным домам.

«Надо эту ситуацию исправлять. Объекты водоснабжения должны быть восстановлены до начала летнего курортного сезона», – сказал президент.