Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба посетил открытие международного патриотического форума «Мы помним» в Пскове. Он зачитал приветствие участникам форума от имени президента Абхазии Бадры Гунба:

«От имени народа Абхазии и от себя лично приветствую вас по случаю открытия пятого международного форума «Мы помним», проходящего в годы празднования 80-летия Победы. Значение форума выходит далеко за рамками регионального масштаба. Он способствует укреплению духовных и культурных связей между народами, объединенными общей историей и общей Победой. Особое значение нынешний форум имеет для Республики Абхазия.

Впервые наши молодые представители принимают свое участие в этом масштабном международном событии. Отношения между Абхазией и Россией носят союзнический характер, основанный на взаимном доверии.

Наша страна также активно развивает контакты с регионами Российской Федерации и в последние годы выстраивает плодотворное партнерство с Псковской областью».

Владимир Делба почеркнул, что форум стал ярким событием.

«Символично, что в международном форуме принимают участие более десяти молодых людей из нашей страны. В этом форуме царит атмосфера единения, доверие друг к другу. Мне бы хотелось пожелать нам всем, чтобы мы всегда двигались вперёд, чтобы у нас было больше успехов, достигали вершин, опираясь на молодых людей», – сказал премьер-министр.

Участников и гостей форума приветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что в этом году впервые в форуме принимают участие представители Республики Абхазия. Губернатор поблагодарил за внимание к сохранению общей истории, памяти и культуры.

В рамках торжественной церемонии юнармейцы Псковской области передали «капсулу памяти» представителям абхазской молодежи. В капсуле находится земля, собранная с мемориалов и братских могил, в которых захоронены уроженцы Абхазии.

«Пусть этот священный символ хранит нашу общую историю и вечную дружбу», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Церемония открытия форума продолжилась концертной программой «Набат памяти».

После завершения официальной части премьер-министр Владимир Делба пообщался с ребятами из Абхазии, которые принимают участие в форуме.