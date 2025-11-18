ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФОРУМА «МЫ ПОМНИМ»
Сухум. 18 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба посетил открытие международного патриотического форума «Мы помним» в Пскове. Он зачитал приветствие участникам форума от имени президента Абхазии Бадры Гунба:
«От имени народа Абхазии и от себя лично приветствую вас по случаю открытия пятого международного форума «Мы помним», проходящего в годы празднования 80-летия Победы. Значение форума выходит далеко за рамками регионального масштаба. Он способствует укреплению духовных и культурных связей между народами, объединенными общей историей и общей Победой. Особое значение нынешний форум имеет для Республики Абхазия.
Впервые наши молодые представители принимают свое участие в этом масштабном международном событии. Отношения между Абхазией и Россией носят союзнический характер, основанный на взаимном доверии.
Наша страна также активно развивает контакты с регионами Российской Федерации и в последние годы выстраивает плодотворное партнерство с Псковской областью».
Владимир Делба почеркнул, что форум стал ярким событием.
«Символично, что в международном форуме принимают участие более десяти молодых людей из нашей страны. В этом форуме царит атмосфера единения, доверие друг к другу. Мне бы хотелось пожелать нам всем, чтобы мы всегда двигались вперёд, чтобы у нас было больше успехов, достигали вершин, опираясь на молодых людей», – сказал премьер-министр.
Участников и гостей форума приветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что в этом году впервые в форуме принимают участие представители Республики Абхазия. Губернатор поблагодарил за внимание к сохранению общей истории, памяти и культуры.
В рамках торжественной церемонии юнармейцы Псковской области передали «капсулу памяти» представителям абхазской молодежи. В капсуле находится земля, собранная с мемориалов и братских могил, в которых захоронены уроженцы Абхазии.
«Пусть этот священный символ хранит нашу общую историю и вечную дружбу», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Церемония открытия форума продолжилась концертной программой «Набат памяти».
После завершения официальной части премьер-министр Владимир Делба пообщался с ребятами из Абхазии, которые принимают участие в форуме.
Последнее от Super User
- ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ СПОРТЗАЛ ОТКРЫЛСЯ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №14
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ДОМ МОЛОДЕЖИ В ПСКОВЕ
- ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГАГРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНЫ ДО НАЧАЛА КУРОРТНОГО СЕЗОНА
- НА ПОДСТАНЦИИ В СЕЛЕ АЛАХАДЗЫ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
- ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АВАРИЙНОМ УЧАСТКЕ ТРАССЫ «ПСОУ – ИНГУР»