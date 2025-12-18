НОВЫЙ МОСТ СТРОЯТ В СЕЛЕ ДРАНДА

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В селе Дранда приступили к строительству нового моста. Это стало возможной благодаря поддержке руководства страны и района.

«В настоящее время ведётся демонтаж старой конструкции. В ближайшее время будут установлены опоры, а затем их зальют бетоном и армируют, после чего приступят к укладке пролётного строения моста», – сообщил начальник УЖКХ Гулрыпшского района Тимур Начкебия.