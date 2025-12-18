 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Календарь событий

Абхазия Информ

НОВЫЙ МОСТ СТРОЯТ В СЕЛЕ ДРАНДА

Четверг, 18 декабря 2025 17:16
Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В селе Дранда приступили к строительству нового моста. Это стало возможной благодаря поддержке руководства страны и района.

«В настоящее время ведётся демонтаж старой конструкции. В ближайшее время будут установлены опоры, а затем их зальют бетоном и армируют, после чего приступят к укладке пролётного строения моста», – сообщил начальник УЖКХ Гулрыпшского района Тимур Начкебия.

Мост соединяет села Цхыбын и Дранда. Строители обещают завершить все работы к середине января.

