НОВЫЙ ПРОЕКТ – КАНАЛ «ПРО ЛЮДЕЙ АБХАЗИИ»

Новости Четверг, 18 декабря 2025 17:12
Оцените материал
(0 голосов)
НОВЫЙ ПРОЕКТ – КАНАЛ «ПРО ЛЮДЕЙ АБХАЗИИ»

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии стартует новый проект – канал «Про людей Абхазии». Он создан для того, чтобы бережно собирать и рассказывать истории, из которых складывается настоящая, живая история о нашей с вами жизни. Истории не о событиях, а о людях.

О ком проект?

О детях, чья доброта и смелость удивляют;

О взрослых, которые своим ежедневным трудом, характером и ценностями меняют жизнь вокруг к лучшему;

Об учителях, врачах, спасателях, волонтёрах, мастерах, предпринимателях, семьях – о тех, на ком держится наш общий дом.

«Мы верим, что именно в этих историях – о профессионализме, заботе, ответственности и доброте – скрывается наша главная сила. И нам так важно, чтобы каждый видел: рядом всегда есть те, на кого можно равняться и кем можно гордиться», – говорят администраторы канала.

▪️Подписывайтесь на канал «Про людей Абхазии». Давайте вместе открывать для себя нашу родину с самой важной стороны – с человеческой.

