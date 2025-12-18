НОВЫЙ ПРОЕКТ – КАНАЛ «ПРО ЛЮДЕЙ АБХАЗИИ»
Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии стартует новый проект – канал «Про людей Абхазии». Он создан для того, чтобы бережно собирать и рассказывать истории, из которых складывается настоящая, живая история о нашей с вами жизни. Истории не о событиях, а о людях.
О ком проект?
О детях, чья доброта и смелость удивляют;
О взрослых, которые своим ежедневным трудом, характером и ценностями меняют жизнь вокруг к лучшему;
Об учителях, врачах, спасателях, волонтёрах, мастерах, предпринимателях, семьях – о тех, на ком держится наш общий дом.
«Мы верим, что именно в этих историях – о профессионализме, заботе, ответственности и доброте – скрывается наша главная сила. И нам так важно, чтобы каждый видел: рядом всегда есть те, на кого можно равняться и кем можно гордиться», – говорят администраторы канала.
