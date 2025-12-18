В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 19 декабря в Центральном выставочном зале Союза Художников Абхазии открывается выставка «Лучшая работа года». Конкурс на получение государственной премии, был учреждён в 2001 году. Ежегодно государственная комиссия, согласно положению о проведении конкурса, выбирает троих победителей.