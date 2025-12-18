 

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Четверг, 18 декабря 2025
В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 19 декабря в Центральном выставочном зале Союза Художников Абхазии открывается выставка «Лучшая работа года». Конкурс на получение государственной премии, был учреждён в 2001 году. Ежегодно государственная комиссия, согласно положению о проведении конкурса, выбирает троих победителей.

В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, ДПИ, созданные в течении года.

Торжественное открытие выставки состоится 19 декабря в 14:00.

Посетить выставку можно в ЦВЗ /Большой зал.

