В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»
Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 19 декабря в Центральном выставочном зале Союза Художников Абхазии открывается выставка «Лучшая работа года». Конкурс на получение государственной премии, был учреждён в 2001 году. Ежегодно государственная комиссия, согласно положению о проведении конкурса, выбирает троих победителей.
В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, ДПИ, созданные в течении года.
Торжественное открытие выставки состоится 19 декабря в 14:00.
Посетить выставку можно в ЦВЗ /Большой зал.